Si chiama “Anni in movimento” ed è un percorso motorio e sportivo, nonché affettivo e sociale, rivolto a tutte le persone con più di 60 anni. Un progetto che mira a potenziare e mantenere attive le capacità psicomotorie proponendo anche l’occasione per vivere sani momenti di compagnia e di scambio.

E’ il corso patrocinato dal Comune di Ripalimosani, attivo dal mese di marzo nella palestra della scuola, che prevede due appuntamenti settimanali di un’ora ciascuno.

“Abbiamo sempre colto con piacere ed interesse le proposte del Coni in campo motorio – ha dichiarato l’assessore Cristian Cristofaro – Questo progetto ci permette di coprire una fascia solitamente meno attenzionata, ossia quella delle persone oltre i 60 anni. In paese molti amano camminare, approfittando soprattutto del bellissimo tratturo verso le Quercigliole. Però poter fruire anche di un’attività al coperto, date le condizioni climatiche spesso non clementi, credo sia è un valore aggiunto per tutti noi ripesi. Con una proposta che tra l’altro si sviluppa nella nostra bella palestra, nuova e all’avanguardia, così da permetterci di ottimizzare l’uso delle nostre strutture”.

Chi desidera partecipare o ricevere informazioni può contattare direttamente l’educatore sportivo Giovanni Verlingieri al numero 3291840023.