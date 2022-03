Share on Twitter

Share on Facebook

Sono 285 i nuovi contagi sui duemila tamponi processati, con il tasso di positività al 14,2%. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Asrem che riporta anche la dimissione di un paziente da Malattie infettive. E’ Termoli il comune più colpito dal virus, con 74 nuovi casi. Seguono Campobasso con 35, Venafro con 26, Isernia con 20. Numeri inferiori negli altri centri interessati dal virus. Al Cardarelli i ricoverati scendono a 22, di cui 7 in Infettivi, 12 in Anziano fragile e 3 in Terapia intensiva, mentre i guariti sono 249. Gli attualmente positivi sono 6.017. Le vittime dall’inizio della pandemia sono 577.