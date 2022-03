La guerra in Ucraina sta aggravando una situazione già difficile, quella del caro energia e di un insostenibile aumento delle materie prime. Agricoltori e allevatori molisani sono sempre più in difficoltà come hanno ribadito con forza in centinaia nel sit-in organizzato da Codiretti davanti la Prefettura di Isernia. Manifestazione che ripeteranno venerdì mattina, dalle 9.30 davanti al Palazzo di Governo di Campobasso. “Le aziende – ha spiegato Coldiretti – non riescono più a coprire i costi di esercizio delle proprie imprese a causa del impennata dei prezzi dell’energia che si trasferisce a valanga sui loro bilanci. Se il rincaro del petrolio e dell’energia elettrica costringe i tir a non partire, le industrie a ridurre la produzione, i pescherecci a rimanere nei porti, anche i trattori rischiano di fermarsi, non potendo le aziende sostenere il costo dei mezzi di produzione, a partire dai concimi, obbligandoli di conseguenza a tagliare i raccolti”.

Agricoltori e allevatori hanno sottolineato come dal latte alla carne bovina e suina, dalla frutta alla verdura, l’intera produzione agricola sia strozzata dai bassi prezzi e dai maggiori costi dovuti al rincaro dell’energia e si lavori al di sotto dei costi di produzione.

Coldiretti ha chiesto ancora all’Assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere, un Piano zootecnico regionale, in mancanza del quale si rischia la chiusura a breve di centinaia di aziende con un danno incalcolabile in termini di occupazione, salvaguardia e tutela del territorio e dell’ambiente. Altra richiesta dal settore è velocizzare e sburocratizzare le pratiche per ottenere i finanziamenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili dall’agricoltura.

Venerdì mattina i vertici di Coldiretti Molise consegneranno al Prefetto Cappetta un documento con le istanze del mondo agricolo, indirizzate al Governo centrale.