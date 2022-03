Per la Lega Pro tre gare in una settimana. Il Campobasso può scrivere le ultime righe del suo campionato magari provando a chiudere virtualmente il discorso salvezza. Va detto che nelle parti meno nobili della classifica nessuno si sogna di alzare bandiera bianca, tutt’altro. Il Potenza ha trovato delle risorse inaspettate nel nuovo acquisto Cuppone, l’Andria si è arresa a Torre del Greco lottando fino all’ultimo respiro, lo stesso Messina ha creato moltissimo contro la Juve Stabia rimediando, però, una sconfitta bruciante. Il tecnico del Messina, Enzo Raciti recupera a Selvapiana uomini importanti come il difensore Carillo, l’esterno Fazzi ed il centrocampista Rizzo. Ancora in dubbio la presenza dell’attaccante Piovaccari che sembra sia alle prese con problemi di positività al covid. In ogni caso l’ultimo giro di tamponi dirà l’ultima parola in proposito. Nelle fila dei siciliani si è messo particolarmente in luce l’attaccante Goncalves che, stando ai rumors, è seguito con attenzione dalla Ternana. Sarà sicuramente assente il difensore Morelli, tre giornate di squalifica rimediate per una condotta violenta nei confronti di un avversario.



Si gioca tantissimo il Messina, altrettanto il Campobasso. Se non si vuole considerare decisiva la gara visto che ne mancheranno altre alla fine, quanto meno sarà un passaggio chiave nel discorso salvezza. Il Campobasso avrà l’opportunità di staccare l’avversario a più quattro con una gara e mezzo da giocare; viceversa, il Messina, in caso di vittoria, supererebbe proprio i rossoblu, ma sarebbe comunque una classifica molto provvisoria. Prevendita aperta per Campobasso – Messina di domenica. La neve che non accenna a smettere sul Molise condiziona i lavori del Campobasso ieri e questa mattina costretto a spostarsi a Boiano. Lo staff spera di tornare a Vinchiaturo nella giornata di domani e neve permettendo. Facendo una proiezione al fine settimana, temperature basse si, ma non dovrebbe essere in dubbio la disputa di Campobasso – Messina. Rimarranno fuori gli infortunati di lungo corso come Zamarion, Emmausso e Giunta. Il dubbio che potrà avere Cudini sarà di natura tattica. Meglio un modulo a tre punte effettive o due attaccanti ed un centrocampo piu’ folto com’era scritto nel Campobasso anti Picerno. Gli ultimi allenamenti sveleranno l’incognita.

A Catania si confida in un acquirente entro il nuovo termine davvero prossimo del quindici marzo alle ore 14:00. La base d’asta è scesa fino a cinquecentomila euro. Sembra che l’imprenditore romano Benedetto Mancini si sia impegnato a versare una caparra pari al 25% del valore d’asta, cioè centoventicinquemila euro. Entro il termine del quindici marzo, dovrà versare la differenza per rilevare la società etnea e non perdere l’investimento fatto.