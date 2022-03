Adeguamento retroattivo delle tariffe idriche dell’EGAM, il sindaco di Trivento richiede la convocazione urgente del comitato d’ambito: provvedimento non condiviso, che tocca le tasche dei cittadini molisani. Il sindaco di Trivento Pasquale Corallo, con una nota a carattere di urgenza e rivolta al presidente Donato Toma e a tutti gli amministratori rappresentanti dei bacini territoriali, ha richiesto una convocazione urgente del Comitato d’Ambito EGAM in merito al paventato adeguamento retroattivo delle tariffe idriche al 2016, “nella qualità di rappresentante del Bacino territoriale “Medio Sannio”” – ha scritto Corallo – chiedo un incontro urgente in quanto non si condivide il provvedimento, mai rappresentato e condiviso in alcuna riunione di Ambito precedentemente avvenuta”. Nota che ha suscitato largo consenso, anche tra gli amministratori, a seguito della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale regionale Molise acque, “il frangente è il meno propizio per l’adeguamento retroattivo delle tariffe idriche – ha riferito Corallo – cittadini, imprenditori e le stesse amministrazioni comunali ne subirebbero gravi e irreversibili ripercussioni. Per questo motivo ho ritenuto urgente la convocazione di un tavolo di confronto dove poter trovare le soluzioni più opportune. Un provvedimento che mette le mani nelle tasche dei cittadini molisani, di tutti i contribuenti – ha aggiunto Corallo – le perplessità sono forti e rimangono tali, fintanto che non si trovino soluzioni alternative”.