Perturbazione meteo con neve e ghiaccio, scuole di Trivento chiuse per due giorni. Il sindaco Pasquale Corallo, con apposita ordinanza, ha chiuso le scuole per la giornata di oggi, 8 marzo, e quella di domani. La prevista perturbazione ha riportato neve e temperature molto rigide sin dalla prima mattinata di oggi, “le condizioni meteo avverse non ci permettono di aprire le scuole in sicurezza, in particolare per il servizio di trasporto con scuolabus – ha riferito Corallo – il nostro è territorio molto esteso con delle sensibili variazioni altimetriche, passiamo da meno di 600 metri fino agli 800 metri. In virtù di questo – chiude Corallo – la decisione di chiudere le scuole oggi e domani, anche in considerazione delle temperature particolarmente basse, con il rischio ghiaccio molto alto”.