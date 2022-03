Ancora due decessi di persone con Covid in Molise. E’ quanto riportato nell’ultimo bollettino dell’Asrem. E’ un uomo di 71 anni di Casacalenda che era in Terapia intensiva e una donna di 84 di Montenero di Bisaccia che era in Anziano fragile. L’azienda sanitaria ha anche comunicato che una 85enne di Colletorto deceduta il 5 marzo in altro reparto non è da computare nell’elenco delle vittime Covid in quanto negativa. Dall’inizio della pandemia i deceduti con Coronavirus sono 577. Sono 297 i nuovi positivi su 2609 tamponi refertati, un numero molto più alto rispetto agli ultimi giorni. 62 i casi Termoli,. 54 quelli di Campobasso, 12 di Larino. Numeri inferiori negli altri centri interessati. Tasso di positività all’11,3%. 279 i nuovi guariti. Nelle ultime ore da registrare un solo ricovero in Anziano fragile a fronte di 4 dimissioni, due da quest’ultimo reparto e due da Malattie infettive. Due però anche i trasferimenti in Terapia intensiva. Scendono a 23 i pazienti con Covid al Cardarelli, di cui 3 in Rianimazione. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 5984.