Risultati positivi dagli altri campi del girone C, dove le dirette concorrenti dei lupi non sono riuscite ad approfittare dello stop imposto dalla neve a Picerno. Il Campobasso non è sceso in campo, o meglio appurate le condizioni impraticabili del “Donato Curcio” il direttore di gara ha deciso per il rinvio, già individuato dalle due società per mercoledì 30 marzo. Dicevamo delle avversarie salvezza, il Messina ha perso in casa contro la Juve Stabia, buona gara della Paganese che ha comunque ceduto le armi all’Avellino, e la Turris grazie al gol di Leonetti ha superato la Fidelis Andria, che resta al penultimo posto con 10 punti di distacco dal Campobasso, che ad oggi conta una gara e mezzo in meno. L’unico acuto dei bassi fondi è arrivato dal Potenza che ha espugnato Latina con un secco 3 a 0, i lucani sono, tuttavia, lontani dalla salvezza diretta. Difficile considerare altre squadre, il Taranto seppur in flessione a quota 35 ha un leggero vantaggio, Catania, Monterosi e Juve Stabia devono solo certificare l’obiettivo.

Calendario fitto per il Campobasso, 7 partite da giocare in 21 giorni, lupi in campo la domenica ed il mercoledì, rispettivamente contro Catania, Turris e Picerno. La serie ravvicinata parte domenica con la sfida più importante, a Selvapiana arriva il Messina. Può essere questa la partita più importante della stagione? Rispondiamo con un sì. Innegabile che un successo domenica lancerebbe il Campobasso a vele spiegate verso la salvezza diretta, un obiettivo che sembrava vicino dopo il successo di Bari e si è leggermente allontanato in seguito alla sconfitta contro il Monterosi e al momentaneo, se cosi vogliamo dire, 1 a 2 contro la Turris. Inutile fare programmi ad ampio raggio, tutte le gare vanno affrontate allo stesso modo e bisogna ragionare partita dopo partita. Il ciclo si apre con l’incontro che ha maggiore valenza, Messina meno uno in classifica ed in grande risalita nonostante la battuta d’arresto interna di sabato scorso. Mister Cudini prepara la sfida ai siciliani, non dovrebbero esserci novità dall’infermeria, Zamarion, Emmausso e Giunta restano ai box almeno per questa settimana. Nel complesso la squadra ha potuto lavorare nel migliore dei modi in questi giorni, a Picerno il tecnico si era affidato ad un centrocampo di maggiore sostanza con la presenza contemporanea di Candellori, Tenkorang, Persia e Bontà, come si era visto a Bari. Da valutare se contro il Messina, Cudini riproporrà questa soluzione oppure il consueto atteggiamento tattico con tre punte di ruolo.

In chiusura la situazione del Catania. Il Tribunale di Catania ha concesso altri 10 giorni di proroga all’esercizio provvisorio, secondo i ben informati, i giudici hanno in mano una possibile offerta che potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni. Ore di grande tensione nel centro etneo e i dieci giorni ulteriori concessi per trovare un padrone, danno un po’ di ossigeno soprattutto alla squadra che domenica potrà affrontare la trasferta di Vibo Valentia in attesa di ulteriori sviluppi. La situazione resta complessa, ma oggettivamente crediamo che il Catania terminerà il campionato, magari con qualche altro punto di penalizzazione, difficile credere che a metà marzo ci sia l’esclusione dal torneo.