NAPOLI C5 6

CLN CUS MOLISE 3

(2-3 primo tempo)

Napoli: Giacometti, Cioce, Pagliaro, Aviello, Palumbo, Franzese, Attanasio, Puzio, Imbo, Perugino, Daniele, Amirante. All. Ferri.

Cln Cus Molise: Oliveira, Brunale, Garocchio, Spina, La Gioia, Lucas, Sabia, Buonicore, Palamaro, Fierro, Trematerra. All. Di Stefano.

Arbitro: Nappo di Ercolano. Crono: Sammarco di Torre del Greco.

Marcatori: Lucas (3), Amirante (2), Attanasio, Daniele, Perugino, Imbo.

Tiene botta per tre quarti di gara il Cln Cus Molise sul campo del Napoli calcio a 5 per poi cedere il passo ai campani. Buono l’approccio alla contesa per la squadra di Di Stefano che nella prima frazione di gioco è sempre avanti nel punteggio e va al riposo in vantaggio 3-2 grazie ad una grande prova di gruppo e alla tripletta di Lucas.

Nella ripresa, la gara prosegue sulla falsa riga del primo tempo, fino a quando, dopo il pareggio del Napoli, un fallo di mano di La Gioia in area di rigore viene punito con il penalty (tra le vibranti proteste rossoblù) che Perugino trasforma centralmente per il 4-3. E’ questo l’episodio che di fatto cambia l’inerzia del confronto. I partenopei, avanti nel punteggio, amministrano la contesa realizzando il 5-3 in ripartenza e nei minuti finali il definitivo 6-3 sfruttando una palla persa dagli ospiti con il portiere di movimento. Non c’è tempo per pensare perché domani si torna in campo per il turno infrasettimanale e in calendario c’è la trasferta di Aversa. “Non posso rimproverare nulla ai ragazzi – spiega mister Di Stefano – ci hanno messo grinta e cuore. Dobbiamo ripartire dalla buona prestazione offerta per tornare a fare punti”.