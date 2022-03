Una voragine si è aperta all’improvviso e un camion è rimasto incastrato: è successo questa mattina intorno alle 7,30 a Guglionesi in via Portanova nel centro del paese: non si registrano danni a cose e persone, la zona è stata messa in sicurezza.

Allertati i carabinieri e il vigili del fuoco del distaccamento di Termoli che sono giunti sul posto: necessario anche l’intervento di una gru di una ditta di Termoli per estrarre il camion, per fortuna l’autista è rimasto illeso.

Sono in corso gli accertamenti per capire l’origine della voragine: probabilmente si pensa che sia dovuta all’infiltrazione di acqua.

Ora si procede a scavare per capire qual è l’entità del danno e la causa, sembra al momento che l’impianto fognario sia compromesso.