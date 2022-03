A Casalbordino nella giornata di ieri si è concluso il primo appuntamento del campionato interregionale Abruzzo Molise, dove la società molisana Isernia Mountain Adventures si è presentata ai nastri di partenza con un gruppo di bikers forte e determinato a fare bella figura.

Ebbene il migliore del team in gara è stato il capitano e presidente Christian Giura, che ha vinto il titolo di Campione Interregionale d’Inverno, giungendo al traguardo ottavo assoluto, dando battaglia ai suoi avversari fin dal primo chilometro.

Gli atleti della IMA oltre a trovare un percorso insidioso per le forti piogge dei giorni scorsi, hanno gareggiato con temperature glaciali, turbati da un forte vento proveniente dal mare ed accompagnati dalla pioggia caduta a tratti. Ma le avverse condizioni meteo non hanno fermato la Squadra IMA, che si è distinta tra circa 200 partecipanti.

Tra i migliori piazzamenti è doveroso citare le ottime prestazioni di Andrea Di Florio giunto secondo di categoria e vice campione, Tony Di Tommaso e Claudio Gagliardi entrambi sul gradino più basso. A seguire Maurizio Di Sandro , Mimmo Morsella, Gianpiero Chiacchieri e Vincenzo Di Monaco.



Per la IMA è stata anche l’occasione per mettersi in mostra in campo nazionale con la partecipazione di Giuseppe Olive alla famosissima Strade Bianche di Siena, che ha visto la partecipazione di oltre 5000 corridori. Per Giuseppe Olive una grandissima soddisfazione per aver conquistato un traguardo così ambito nella cornice di piazza del Campo.