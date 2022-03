Scrivono ai vertici istituzionali, al presidente della Regione Donato Toma e alprefetto Cappetta e ai sindaci di San Giuliano di Puglia e Larino: le proposte sono chiare: destinare il villaggio provvisorio ormai abbandonato di San Giuliano di Puglia ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra e far sì che con lavori di riqualificazione l’Ospedale Vietri di Larino possa diventare la struttura sanitaria non solo per la medicina territoriale ma anche per i primi interventi in favore delle famiglie ospitate. La lettera è firmata dai rappresentanti di 10 associazioni del territorio.

“Stiamo vivendo giorni di grande difficoltà e tristezza. Abbiamo dovuto prendere atto, con nostro sommo dolore, che l’Europa è ancora dilaniata da furori di guerra che distruggono case, famiglie, popoli. L’immane tragedia che sta vivendo il popolo ucraino non può lasciarci indifferenti e silenziosi, come purtroppo è avvenuto agli inizi degli anni novanta con le guerre nella ex Jugoslavia. Come associazioni e cittadini molisani ci mettiamo a disposizione per dare un contributo concreto all’accoglienza di profughi colpiti da un feroce attacco militare che travolge anche anziani, donne e bambini. Il villaggio di San Giuliano di Puglia potrebbe essere considerato e valutato per una concreta risposta alle esigenze di famiglie in fuga dall’Ucraina, che desiderano riorganizzare la propria vita con un buon livello di autonomia, con i necessari supporti istituzionali e in un rapporto collaborativo con le comunità locali”

Sicuramente il villaggio di San Giuliano, che dispone di alloggi, aule, palestra, piscina e luoghi di culto, ha necessità di interventi di sistemazione e manutenzione. Quindi servirebbe un intervento immediato

Le Associazioni e i Movimenti si mettono a fianco della Croce Rossa per rendere fruibili le strutture nel più breve tempo possibile.

A questo andrebbe affiancata l’attività del Vietri.