Una vittima, due nuovi ricoveri e 209 positivi: sono i numeri dell’ultimo bollettino Asrem. La persona deceduta al Cardarelli, in Terapia intensiva, è una donna di 58 anni di San Martino in Pensilis. Resta ancora alto il tasso di positività: 24,9% sugli 837 tamponi processati. Sono 41 i nuovi contagiati a Campobasso, 24 a Termoli, 14 ad Isernia, 12 a Larino. Da segnalare anche il trasferimento di un paziente dal reparto Anziano fragile a Terapia intensiva, mentre i guariti sono 279, di cui 149 a Campobasso.

Gli attualmente positivi in Molise sono 5.968, i pazienti ricoverati sono 29 di cui 13 in Infettivi, 14 in Anziano fragile e 2 in Terapia intensiva. Le vittime, dall’inizio della pandemia sono 575.