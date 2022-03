Un ottimo avvocato, una bellissima persona, un amico. La tragica morte di Donato Saltarelli ha lasciato senza parole. Cordoglio unanime. Ieri il dramma sulla statale 87, tra Larino e San Martino in Pensilis.

Viaggiava in direzione Rotello, suo paese. Era alla guida, in pochi attimi è uscito fuori strada. Probabile un malore, prima che la Ford Focus si ribaltasse impattando anche contro gli alberi. Ma le cause e la dinamica sono al vaglio dei carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i volontari della Croce San Gerardo, oltre al personale dell’Anas.

Per l’avvocato Saltarelli non c’è stato scampo.

Sui social tanti colleghi e non solo lo hanno ricordato con parole d’affetto.

Il presidente dell’Osservatorio antimafia del Molise, Vincenzo Musacchio, parla di un caro amico, di una brava persona.

Saltarelli era tesoriere della Camera Penale di Larino. Persona sempre garbata e disponibile.

Il presidente dell’Ordine degli avvocati del foro di Larino, Oreste Campopiano lo ricorda così: “Una dolorosa terribile scomparsa. Un collega capace, apprezzato, delicato, rispettoso, educato e di grande dignità. Una perdita per tutto il Foro di Larino”.

“Una persona speciale, un professionista serio, un uomo di grande umanità” sono le parole impresse sul manifesto. Donato Saltarelli lascia un grande vuoto. L’ultimo saluto domani alle 15.30 nella chiesa Santa Maria degli Angeli a Rotello.