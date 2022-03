Come Commissario ad acta sono vincolato a norme precise da rispettare, come Presidente di Regione, invece, ho libertà di manovra politica.

E’ questo il commento del Presidente – Commissario Donato Toma a margine dell’incontro avuto dai sindaci del Basso sulla questione San Timoteo, l’ospedale di Termoli che rischia di essere da un lato fagocitato dal nascente ospedale di confine a Vasto e, dall’altro, smantellato dalla greppia del decreto Balduzzi che, di fatto, sta trasformando la struttura in una sorta di super pronto soccorso con qualche reparto accessorio.

Per agire politicamente – dice Toma – è fondamentale la piena collaborazione della delegazione parlamentare che – prosegue Toma – fatta eccezione per l’On. Tartaglione, non trova altri riscontri in termini di collaborazione. Sul tema Sanità – è sempre Toma a parlare – occorre fare squadra senza distinzione di colori politici e tutti coloro che anche a livello di Consiglio regionale, hanno collegamenti in sede parlamentare, dovrebbero attivarsi in tal senso”.

Occorre – conclude Toma – arrivare ad un tavolo politico col Governo e, segnatamente, con il Ministri dell’Economia e Salute, Franco e Speranza, e quello per il Sud e la coesione territoriale, Carfagna.

Va segnalato che, proprio per superare il Decreto Balduzzi, c’è un impegno concreto della Conferenza delle regioni

Appare chiaro, dal ragionamento del Presidente – Commissario – che o ci si salva tutti insieme o tutti insieme si soccombe. E le questioni in campo sono tante, dalla istituzione di un Dea di II livello, alla ridefinizione dei budget nei confronti dei privati, alla salvaguardia degli ospedali.