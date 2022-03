Domani, sabato 5 marzo, alle 18.30, il teatro Savoia di Campobasso ospiterà l’esibizione della Nationale Chambre Kyiv Soloists, i Solisti dell’Orchestra da Camera di Kiev, prestigiosa formazione di fama internazionale. L’ensemble è arrivato in Italia poche ore prima dell’inizio della guerra che sta sconvolgendo l’Ucraina. “Le nostre famiglie sono a Kiev, sotto attacco e non possiamo fare nulla” affermano i musicisti. La direzione artistica dell’Associazione Amici della Musica di Campobasso, che organizza il concerto, li ha raggiunti telefonicamente per esprimere solidarietà e piena disponibilità nel fronteggiare ogni loro esigenza. “L’Orchestra sta affrontando la tournée in questo momento, mentre la follia umana imperversa sul loro Paese e sulle loro famiglie, una situazione a dir poco angosciante – afferma il direttore artistico Antonella De Angelis -. Ospitare l’Ensemble di Kiev in questo momento è per noi motivo di riflessione, li accogliamo facendogli sentire la nostra solidarietà e vicinanza, esprimendo gratitudine per il grosso sacrificio a cui hanno tenuto fede. Condividiamo con loro la consapevolezza che la guerra è insensata e che la musica è vita”. Ad esibirsi con i Solisti di Kiev ci sarà Francesco Di Rosa, primo oboe solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e oboista tra i più affermati e richiesti del panorama internazionale. Nel programma del concerto composizioni di Albinoni, Ciajkovskij, Arenskij, Vivaldi, Rota e Bellafronte. Al concerto interverrà anche il presidente della Regione Molise, Donato Toma, per esprimere vicinanza ai Solisti dell’Orchestra da Camera di Kiev.