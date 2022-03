Il progetto di rigenerazione presentato dal Comune di Pietrabbondante è risultato vincitore del Bando Borghi “Linea di Azione A”. L’avviso in questione, presentato nelle scorse settimane dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, rientra nell’ambito dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il bando finanzia in tutta Italia solo 21 progetti di rilancio turistico e culturale del territorio, uno per ogni Regione. A spuntarla in Molise è stato proprio il centro altomolisano che ottiene così un’opportunità d’oro senza precedenti. Pietrabbondante riceverà ben 20 milioni di euro da utilizzare per realizzare le opere e le attività previste dal progetto pilota presentato.

Il borgo sannitico, con 86 punti complessivi di valutazione, si è classificato primo in graduatoria superando il progetto di Castel del Giudice (79 punti), quello di Civitacampomarano (73 punti) e quello di Agnone (71 punti). In totale i Comuni molisani che hanno risposto al bando sono 32.