In Molise nell’ultima settimana in lieve calo indice Rt e incidenza. I dati sono contenuti nel monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità diffuso come di consueto ogni venerdì. L’Rt passa da 1,18 della settimana scorsa all’attuale 1,09. La regione resta a rischio basso con l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che continua a scendere: è 575 mentre venerdì scorso era 592. Infine la situazione sul fronte dell’occupazione dei posti letto che resta sotto le soglie d’allarme: 14,8 per cento in area medica e 7,7 in terapia intensiva.