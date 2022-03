Vi mostriamo nel video le immagini riprese da una telecamera di una casa privata a Campobasso, in via D’Alena, alle Piramidi. Si vedono tre persone, a volto coperto, con cappellini in testa e arnesi nella tasca posteriore dei pantaloni. Hanno scavalcato il cancello d’ingresso di un palazzo residenziale, uno dopo l’altro e si sono avviati, risoluti, verso le case. Tutto questo intorno alle 19:15 di ieri sera. Sono entrati, dunque, dal balcone, in un appartamento dove al momento non c’era nessuno, rubando gioielli, preziosi, e altro. Hanno messo tutto a soqquadro e poi sono andati via. Diversi i danni. Al rientro, l’amara sorpresa per i proprietari che hanno subito chiamato i Carabinieri, sul posto per i rilievi, per visionare le telecamere e identificare gli autori del furto. Tre persone agili, come si vede dalle immagini e che probabilmente sapevano quando agire.