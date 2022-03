Alla vista degli agenti della Squadra Mobile di Campobasso, per evitare che la scoprissero, ha ingerito la droga che aveva. Protagonista una ragazza di 28 anni del capoluogo. E’ accaduto in periferia, dove gli agenti hanno fermato una macchina con a bordo due giovani, un uomo ed una donna, con precedenti per droga. A una prima perquisizione non è stato trovato nulla, ma il comportamento della ragazza è apparso subito strano, agitato, in quanto chiedeva urgentemente la disponibilità di un bagno. I poliziotti hanno subito capito che la 28enne potesse aver ingerito la droga, come poi dimostrato dal controllo al Cardarelli. I medici hanno infatti trovato un involucro 6 grammi di eroina nascosto nelle parti intime della ragazza. In casa, poi, hanno scoperto materiale per pesare e confezionare la droga. E’ stata denunciata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.