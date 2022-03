La sensazione tangibile è che la salvezza del Campobasso possa passare per la trasferta di domani e la gara contro il Messina. Due appuntamenti da non fallire. Le gare diminuiscono e la quota salvezza probabilmente è stata alzata dal Messina capace di vincere quattro delle ultime sei partite. Un piccolo centro come Picerno sta vivendo le emozioni della Lega Pro con grande dignità, ma anche con profitto. Se i lucani battessero il Campobasso, potrebbero davvero brindare alla salvezza. Diversamente, il traguardo sarebbe solo rimandato visti i quaranta punti. Cudini potrebbe tornare ad una difesa con i due esterni fuori quota Fabriani e Pace ed un centrocampo a tre in cui è Tenkorang, l’uomo in grado di spaccare le partite, a reclamare maggiore spazio dal primo minuto. In attacco potrebbero trovare conferma lo stesso attacco che aveva giocato lo spezzone contro la Turris: Rossetti, Merkay e Liguori, quest’ultimo in una vena prolifica favorevole con quattro gol in due gare e mezzo.

Anche Leonardo Colucci dovrebbe varare un 4-3-3. Stando alle indicazioni della gara di Monterosi con D’Angelo, Reginaldo e Gerardi schierati nel reparto offensivo. Recentemente è stato il talento del Napoli Insigne a spendere elogi verso Emanuele Esposito, centrocampista napoletano che gioca con la maglia dei lucani da otto anni a questa parte. Insigne lo ha definito un giocatore pazzesco. Mai visto nessuno con la sua tecnica, ha proseguito il calciatore del Napoli. Rimane indisponibile l’attaccante Albadoro, ormai datato il suo infortunio. All’andata finì con un pareggio. Al vantaggio del Campobasso con un’autogol di Ferrani replicò nella ripresa il pareggio di Gerardi. Per la cronaca seguì poi un periodo di flessione di circa due mesi da parte della squadra di Cudini. Anche in Basilicata per un viaggio che non sarà troppo impegnativo, il Campobasso sarà supportato da alcuni immancabili sostenitori per quello che è un bivio, forse non decisivo ma importante, verso la salvezza diretta.