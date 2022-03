Consueto sabato di futsal domani pomeriggio, gara casalinga per il Cln Cus Molise nel campionato di A2, trasferta a Sammichele di Bari per la Chaminade in serie B.

Al Palaunimol i cussini ricevono la Roma Calcio a 5. Leggera flessione, se così vogliamo chiamarla, per i rossoblu, reduci da un solo punto raccolto nelle ultime due gare. Il girone C non prevede gare scontate, il livello è alto ed ogni sabato c’è la possibilità di qualche sorpresa. Non è un caso che, contro avversarie alla “portata”, il Cus abbia ceduto qualcosa. Italpol e Nordovest hanno creato grossi problemi ai ragazzi di Sanginario. La Roma calcio a 5 è un avversario temibile, 21 punti in classifica con un margine di sole due lunghezze sulla zona play out. I capitolini vogliono allungare le distanze dalla Tombesi Ortona e “vendicare”, se vogliamo, la sconfitta a tavolino nella gara d’andata contro il Cus. Velleità dei romani a parte, Barrichello e compagni vogliono tornare al successo per riprendere la marcia play off, la classifica è corta, da un lato si può accorciare sulla terza e sulla quarta posizione, dall’altro bisogna fare attenzione alla Lazio in ritardo di 5 lunghezze. Sanginario può contare su tutta la rosa a disposizione, dopo il rodaggio dovuto all’infortunio al ginocchio Barrichello è pronto a rientrare a pieno regime per un finale di stagione che può confermare il Cus tra le grandi del futsal di A2.

In serie B, la Chaminade è attesa a Sammichele per il ventesimo turno di campionato. Situazione disperata per i campobassani obbligati a vincere tutte e sei le gare restanti per cercare la salvezza. L’ultimo posto in classifica a meno 9 dai play out, è una vera e propria sentenza. Nonostante le buone prestazioni delle ultime giornate, il risultato pieno non è arrivato. In particolare in casa contro Torremaggiore e Castellana, la Chaminade avrebbe meritato di portare a casa punti. Così non è stato e ora l’impresa salvezza è quasi impossibile. L’unico obiettivo è quello di provare a vincere domani, il Sammichele dal canto suo non ha ancora archiviato del tutto il discorso salvezza. La squadra pugliese cercherà proprio contro i ragazzi di Cavaliere di chiudere in modo definitivo l’obiettivo stagionale. Non solo classifica, ai ragazzi chami è richiesto uno scatto d’orgoglio, la stagione è stata negativa questo è un dato di fatto, ma chiuderla nel miglior modo possibile potrebbe essere una spinta positiva anche per il futuro.