In Molise si continua ancora a morire per Covid. E’ infatti deceduta nel reparto Anziano fragile del Cardarelli una donna di 84 anni di Isernia, portando così a 571 il numero delle vittime. Sono tre i nuovi ricoveri, tutti nel reparto Anziani fragile, mentre i positivi emersi dai 2.417 sono 325, con il tasso di positività al 13,4%. E’ sempre Campobasso il centro più colpito, con 81 casi, seguito da Termoli con 40, Isernia con 25. A bilanciare la situazione ci sono comunque i 530 guariti. I pazienti ricoverati per Covid al Cardarelli sono 31, di cui 12 in Malattie infettive, 16 in Anziano fragile e 3 in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 5.703.