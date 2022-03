Share on Twitter

CLN CUS MOLISE 1

BENEVENTO 6

Cln Cus Molise: Muccini, Brunale, Garocchio, Spina, La Gioia, Lucas, Del Vecchio, Buonicore, Palamaro, Fierro. All. Di Stefano

Benevento: Del Nigro, Borzaro, Calavitta, Odierna, Kullani, De Figlio, Barbieri, Mancini, Gigante, Brignola, Caruso. All. Mignone.

Arbitro: Sallese di Vasto. Crono: Maglione di Termoli

Marcatori: Buonicore, Kullani (2), Gigante (3), Mancini.

Note: espulso al 10’ del primo tempo il portiere del Cln Cus Molise Muccini.

Le assenze pesano ancora una volta sul risultato finale. L’under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise alza bandiera bianca contro un ottimo Benevento pagando dazio anche con l’espulsione del portiere Muccini dopo 10’ di gara. Eppure l’inizio del match sul campo di San Giuliano di Puglia è stato proprio a tinte rossoblù con la rete di Buonicore che ha illuso la formazione di Antonio Di Stefano. Punti nell’orgoglio i sanniti hanno reagito da grande squadra ribaltando subito il risultato e andando a riposo in vantaggio 3-1. Nella ripresa il Circolo La Nebbia Cus Molise ha cercato di risalire la china ma non è riuscito a compiere la rimonta. Il Benevento, dal canto suo, ha ulteriormente ampliato il divario e portato a casa la vittoria. “Sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato contro una grande squadra quale è il Benevento – confida al termine del confronto il tecnico del Circolo La Nebbia Cus Molise Antonio Di Stefano – stiamo vivendo un momento particolarmente difficile dovuto ad assenze importanti ma è adesso che dobbiamo fare quadrato e dimostrare ancora una volta il valore del nostro grande gruppo. I momenti no nell’arco di un campionato ci possono stare, l’importante è saperli affrontare tutti insieme”.