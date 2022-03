In merito alla discarica rinvenuta presso il ponte della ferrovia in c.da Fucilieri, la Rieco Sud fa sapere che il sito era stato già parzialmente ripulito lo scorso giovedì 24 febbraio con la rimozione di ingombranti quali materassi, mobilio ecc. Come da prassi, contestualmente alla rimozione dei rifiuti assimilabili agli urbani, l’Azienda ha provveduto ad allertare la polizia municipale e le guardie ecologiche per verificare il contenuto dei sacchetti abbandonati insieme alle cassette di legno, al fine di escludere la presenza di rifiuti speciali o pericolosi e procedere dunque alla loro rimozione.

Gli agenti hanno effettuato gli opportuni controlli e l’analisi dei sacchetti ha permesso di individuare con certezza i trasgressori, che verranno convocati e sanzionati per l’illecito compiuto.

Nella giornata di ieri primo marzo la discarica è stata interamente rimossa con l’ausilio di un mezzo dotato di braccio meccanico. Si precisa che negli ultimi anni la Rieco Sud ha effettuato diversi interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati in c.da Fucilieri e nei pressi dei sottopassi che collegano il lungomare nord con Colle della Torre e che purtroppo tale zona è soggetta a fenomeni di abbandono illecito di rifiuti, che si ripetono con cadenza settimanale.