E’ prevista per domani a Milano la firma che sancirà ufficialmente la vendita del Gemelli Molise di Campobasso al fondo svizzero Responsible Capital. La Fondazione Agostino Gemelli cederà al gruppo di imprenditori il 90 per cento delle quote della struttura sanitaria molisana. Il contratto preliminare era stato stipulato il 4 ottobre scorso mentre nella giornata di venerdì potrebbe tenersi a Campobasso una conferenza stampa per fornire i dettagli dell’operazione. La proprietà dell’immobile resta in capo all’Università Cattolica del Sacro Cuore mentre la Fondazione Gemelli di Roma collaborerà alle attività cliniche, didattiche e di ricerca della struttura ospedaliera molisana.