PD sugli scudi per la questione Sanità. Due gli argomenti di un confronto serrato lanciato all’indirizzo del Presidente – Commissario Donato Toma. Da un lato il futuro dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, dall’altro gli interventi nel campo socio – sanitario.

Il segretario del partito, Vittorino Facciolla, riunisce la Federazione del Basso Molise e il circolo di Termoli per definire le azioni a tutela del nosocomio della cittadina adriatica, minacciato dalla costruzione di un nuovo ospedale a Vasto, a pochi chilometri dal confine molisano. Al San Timoteo resterà soltanto il pronto soccorso – dice Facciolla – con posti letto per l’ “osservazione breve intensiva” con la presenza di medicina interna, chirurgia generale, ortopedia, anestesia e servizi di supporto in rete. Di fatto scompariranno tutte le specialistiche quali otorinolaringoiatria, ginecologia, pediatria e altre che fino ad oggi hanno costituito l’ossatura del nosocomio. Assisteremo gradualmente – conclude Facciolla – al riversamento di tutta l’utenza basso molisana verso l’ospedale San Pio di Vasto con cui, è già negli accordi, si gestiranno in condominio l’emodinamica, la rete trauma ed il punto nascita.

Micaela fanelli, invece, critica l’isolamento di Toma e con una mozione in discussione giovedì prossimo in Consiglio regionale, affronta il tema della mancata concertazione, soprattutto in ambito socio – sanitario.