Il Sindaco di Capracotta Candido Paglione ha deciso di portare all’ordine del giorno del Consiglio comunale del 4 marzo prossimo un punto relativo alla guerra tra Russia e Ucraina.

Un atto di ferma condanna quello del primo cittadino altomolisano che ha reputato inaccettabile il conflitto scatenato dall’attacco del Presidente russo, Vladimir Putin.

“Le immagini che provengono dall’Ucraina ci riportano indietro di ottanta anni, a quella guerra che a noi, nati negli anni del boom economico, hanno raccontato o che abbiamo studiato a scuola. Evidentemente la lezione di quel terribile conflitto mondiale non è servita. Da questa sera la facciata del municipio di Capracotta sarà illuminata di blu e giallo, i colori della bandiera ucraina. – ha commentato Paglione – Vogliamo cosi esprimere la nostra vicinanza a quella popolazione che sta affrontando la durissima prova della guerra, a causa dell’invasione da parte della Russia. Un gesto simbolico per lanciare un messaggio di solidarietà e di speranza, per condannare ogni forma di violenza e riaffermare il valore universale della pace.”