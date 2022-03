I dati Covid diffusi in serata dall’Asrem. Da registrare il decesso di una donna di 89 anni di Salcito che era in Malattie Infettive. E’ la 569esima vitta da inizio pandemia. Sono 320 i nuovi contagiati su 2382 tamponi processati, ma ci sono anche molti più guariti, 709. Tasso di positività al 13, 4 %. Tre i ricoveri: Due in Malattie infettive e uno in Anziano fragile, reparto dal quale è stato trasferito un paziente in Terapia intensiva. I pazienti con Covid in cura al Cardarelli sono 31, di cui 3 in Rianimazione, 15 in Malattie infettive e 13 in Anziano fragile. Dei 320 nuovi contagiati 66 sono di Campobasso, 49 di Termoli, 37 di Isernia, 20 di Venafro, 11 di Agnone. Negli altri comuni numeri inferiori a 10. Gli attualmente positivi in Molise sono 6144.