Tra gli effetti catastrofici della crisi energetica in corso, carico da undici che si è andato ad aggiungere ai danni incalcolabili già provocati dalla pandemia, c’è la forte penalizzazione del comparto sportivo, mondo per definizione legato al volontariato e al sociale. Un settore che fa normalmente fatica a reggersi in piedi per le enormi difficoltà economiche, al quale il caro energia rischia di spezzare letteralmente le gambe.

Per arginare uno scenario a tinte ancora più fosche di quelle che riempiono le cronache quotidiane, la Conferenza delle regioni è corsa ai ripari e, nel corso dell’ultima riunione della Commissione Sport, presieduta dal governatore del Molise, Toma, è stata deliberata la richiesta al Governo di un fondo energia destinato alle strutture sportive: piscine, palazzetti, arene e luoghi dove lo sport viene ospitato e praticato. A tal fine è stata avviata una interlocuzione col Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Valentina Pezzali.

Da parte del Presidente del Molise è arrivata la richiesta di tre milioni di euro destinati a sostenere le strutture in questione rispetto ai maggiori costi derivanti dal caro energia.

Sempre sul fronte dello Sport, Toma, titolare della delega regionale al settore, ha predisposto una delibera di Giunta regionale destinata a finanziare grandi eventi sportivi internazionali da realizzarsi in Molise.