Quando sembrava che il peggio fosse passato, una nuova ed imprevista ondata di maltempo si è abbattuta su gran parte del Molise, portando ancora abbondanti nevicate a bassa quota. A Campobasso il piano neve è partito in ritardo, con gli amministratori colti di sorpresa dall’improvvisa nevicata. I mezzi della Sea sono entrati in azione ma i disagi non mancano. I marciapiedi sono di nuovo pieni di neve, grossi cumuli, residui della precedente nevicata, restano ai bordi della carreggiata. Traffico rallentato nella zona dei centri commerciali, dove il manto stradale è particolarmente insidioso a causa della neve non ancora rimossa. Lunghe file in città, con auto e bus urbani incolonnati. I pedoni sono costretti a camminare quasi in mezzo alla strada, con il rischio di essere investiti dalle auto. Nonostante le avverse condizioni del tempo in tanti hanno preso le automobili, creando caos.

Una situazione difficile in città, alimentata dalle velenose polemiche che corrono sui social sull’apertura di molte scuole, nonostante le condizioni del tempo. Oltretutto per la giornata di domani è prevista una giornata di stop delle attività didattiche, dopo il martedì grasso. Dunque, oggi si poteva fare il classico ponte, è la critica che viene mossa da più parti. Si sarebbero evitati i disagi per le tante famiglie che, sotto la fitta nevicata, hanno dovuto accompagnare i propri figli a scuola.

Intanto disagi, oltre che a Campobasso si registrano nelle contrade e nelle strade statali. Lungo la Statale 647, in territorio di Vinchiaturo, un Tir è rimasto fermo, in mazzo alla carreggiata. E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco di Campobasso, impegnati anche in molti altri interventi, tra i quali uno nella zona industriale. Anche in quel caso a creare problemi un mezzo pesante rimasto in panne. Una situazione dunque complicata che però dovrebbe lentamente risolversi con il graduale miglioramento delle condizioni del tempo.