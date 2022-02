Resta sempre alto il tasso di positività al Covid in Molise. Nelle ultime 24 ore si è attestato al 37%. 231 i positivi sui 624 tamponi processati. E’ ancora Campobasso il centro più colpito, con 51 nuovi casi, seguito da Termoli con 27, Venafro con 23. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal Covid. Due i nuovi ricoveri al Cardarelli: un paziente al reparto Anziano Fragile ed uno in Malattie infettive. I ricoverati attualmente sono in totale 29 di cui 14 in Infettivi, 13 nel reparto Anziano fragile e 2 in Terapia intensiva. Importante anche il numero dei guariti: 277. Gli attualmente positivi in Molise sono 6.533.