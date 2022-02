Dopo la fitta nevicata che ha fatto ripiombare il Molise nell’inverno pieno, con temperature in picchiata e forti venti, questa mattina Campobasso si è risvegliata sotto un timido sole. La città è ancora invasa dei cumuli di neve, ammonticchiati sul bordo delle strade. Il traffico è tornato ad essere quello di sempre: caotico, disordinato. I mezzi della Sea sono al lavoro per ripulire strade e piazze dai segni lasciati dalla nevicata. Segni che purtroppo sono rimasti sugli alberi. Una vera strage, con decine e decine di piante, molte delle quali di pregio, danneggiate. Rami spezzati, caduti a terra sotto il peso della neve. In piazza municipio, in villa dei cannoni, ma anche lungo le strade del centro, i danni al patrimonio arboreo si contano un po’ ovunque. Villa de Capoa è stata chiusa per tutelare l’incolumità pubblica ma anche per consentire ai tecnici di eseguire un sopralluogo utile decidere gli interventi da mettere in campo per mettere in sicurezza le piante che rischiano di crollare perché ormai danneggiate dal peso della neve. L’assessore Cretella ha denunciato i gravissimi danni provocati dalla fitta nevicata, sottolineando il lavoro che gli uomini della Sea stanno facendo in queste ore per mettere in sicurezza gli alberi, per alcuni dei quali, purtroppo si è reso necessario l’abbattimento. Il lavoro andrà avanti anche nei prossimi giorni, fino a quando gli alberi non saranno potati e quindi resi sicuri. Intanto oggi tutte le scuole della città sono rimaste chiuse in seguito all’ordinanza firmata domenica pomeriggio dal sindaco. Una decisione assunta per consentire le operazioni di pulizia e rimozione dei rami e degli alberi caduti sulle strade garantendo così, contemporaneamente, anche un rientro maggiormente in sicurezza del personale scolastico, dei docenti e degli studenti per i giorni a seguire.

L’emergenza è passata e tutto sommato non si sono registrate particolari criticità. Il piani neve della Sea ha funzionato, anche se non sono mancati i disagi, soprattutto nelle contrade o in alcuni punti del centro storico. Tutto è migliorabile.