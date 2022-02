Si svolgeranno domani, martedì primo marzo, alle 15,30, nella cattedrale di Bojano, i funerali di Incoronata Sebastiano, la 72enne scomparsa dal centro matesino lo scorso 6 dicembre e ritrovata senza vita una settimana fa in una zona di campagna poco distante dal luogo dove era stata vista l’ultima volta. Il corpo della donna, dopo l’autopsia eseguita all’ospedale Cardarelli di Campobasso, è stato riconsegnato alla famiglia che oggi ha annunciato le esequie. Per fare luce sulle cause del decesso, sul luogo e la data della morte dell’anziana è in corso una inchiesta della Procura di Campobasso.