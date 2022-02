Paura nella notte appena trascorsa per molte delle persone che si sono avventurate tra le strade dell’Alto Molise durante la tormenta di neve.

A Belmonte del Sannio, una famiglia con bambino piccolo a bordo, nonostante equipaggiamento invernale dell’auto è rimasta bloccata prima di poter rientrare a casa a causa di oltre 40 cm di neve. Immediato il soccorso da parte degli uomini del Distaccamento Vigili del Fuoco di Agnone, intervenuti con il gatto delle nevi in dotazione, che sono riusciti in breve tempo a raggiungere la famiglia, a rimettere in carreggiata l’auto e tranquillizzare gli occupanti. Considerata l’impossibilità alle due di notte di trovare una sistemazione provvisoria alla famiglia, è stato utilizzato il gatto per liberare la sede stradale accompagnando fino a casa la famiglia.