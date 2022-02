La decisione presa ieri dal sindaco Francesco Roberti di convocare tutti i primi cittadini dell’ambito territoriale di Termoli-Larino per discutere della situazione dell’ospedale della città adriatica, è stata appresa con soddisfazione dal comitato San Timoteo e dal suo presidente Nicola Felice.

Mercoledì scorso il comitato aveva organizzato una conferenza stampa durante la quale aveva illustrato una serie di proposte per salvaguardare l’ospedale San Timoteo tra cui conservare tutte le specialistiche, indire bandi di concorso per primari medici e per tutto il personale con assunzioni a tempo indeterminato.

Le ultime notizie che provengono dall’ospedale di Termoli come il blocco delle sale operatorie per gli interventi programmati non fa altro che aumentare la paura dei cittadini e del comitato.

“L’incontro promosso dal sindaco Roberti ci soddisfa molto in questo momento- ha riferito il presidente del comitato Nicola Felice- è un’ occasione fondamentale per discutere delle proposte che avevamo già avanzato, tra queste che i primi cittadini si facciano promotori con la conferenza dei sindaci di un incontro tramite le Prefetture per un colloquio con il Governo Draghi per ottenere per il Molise un decreto simile a quello della Calabria che ci aiuterà a uscire dal piano di rientro e dal commissariamento.

Un occasione per chiedere urgentemente al commissario Donato Toma e al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano di indire concorsi a tempo indeterminato per tutto il personale sanitario e in particolare da subito per i primari di tutte le unità operative complesse già presenti.

Iniziative -continua Felice- da prendere con urgenza e speriamo che vengano accolte anche dal commissario Toma e dal direttore generale dell’Asrem.”

Nicola Felice fa sapere inoltre che sono previste altre iniziative del comitato che riguarderanno anche i fondi del PNRR assegnati alla nostra regione.