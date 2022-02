Notte di lavoro lunga e intensa quella che hanno svolto gli operatori della SEA sulle strade del territorio cittadino di Campobasso tra sabato 26 febbraio e domenica 27 febbraio.

Infatti, per tutta la notte sono stati operativi tutti i mezzi SEA già messi in strada dal primo pomeriggio del sabato, ovvero 46 mezzi muniti di lama spazzaneve e 4 mezzi muniti di lama e spargisale, oltre a un mezzo della SEA munito di lama e spargisale per gli interventi in emergenza. A questi mezzi, dalle ore 03.00 di domenica 27 febbraio, sono stati aggiunti anche 16 bobcat per garantire soprattutto la pulizia dei marciapiedi.

Dalla SEA fanno sapere che al momento la situazione è in via di progressiva normalizzazione e se ne approfitta per ricordare nuovamente che su tutti i veicoli transitanti sulle strade di pertinenza del Comune di Campobasso è fatto obbligo dell’uso di pneumatici invernali o, in alternativa, bisogna avere le catene da neve. Infatti, diverse sono state le segnalazioni di veicoli rimasti bloccati per la mancanza di pneumatici invernali. Da segnalare anche gli interventi puntuali dei Vigili del Fuoco in occasione di situazioni riguardanti la caduta, sotto il peso della neve, di alcuni alberi.