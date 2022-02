Una frana lungo la Bifernina all’altezza del Bivio per Morrone del Sannio ha provocato disagi, causando la rottura di una condotta dell’acqua.

L’acqua e il fango hanno invaso la strada, diventata così scivolosa e pericolosa per gli automobilisti. Ci sono anche crepe nell’asfalto.

Sul posto immediato l’intervento dei tecnici di Molise Acque con gli agenti della Polizia Stradale di Campobasso e il personale dell’Anas. Lungo e laborioso il lavoro per riparare la rottura ed evitare disagi a chi transita sull’arteria sia per andare verso la costa sia per arrivare nel capoluogo di regione.