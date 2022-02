Era stata prevista l’abbondante nevicata che nel fine settimana ha colpito soprattutto le aree interne del Molise. Oltre 70 cm di neve in montagna, tra Campitello e Capracotta, ma intense le precipitazioni anche su Campobasso e l’hinterland, dove la coltre ha raggiunto i 30 cm.

Le strade comunque sono state liberate dai mezzi della Sea nel capoluogo che hanno lavorato tutta la notte mentre imperversava la bufera una 50 di mezzi spazzaneve e spargisale oltre a 16 bobcat per pulire i marciapiedi.

Diversi gli alberi spezzati dal vento e soprattutto dal peso della neve in diverse zone della città ma non solo, anche nell’hinterland. Qui siamo in Via delle Frasche, dove è stato bloccato il transito delle macchine. Anche in via Belpulsi moti i rami e i tronchi in strada. Ieri a Trivento, alla congiunzione con la Trignina, sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per liberare la strada ostruita da un albero caduto. Interventi anche per liberare la neve dai cornicioni

Il sindaco Gravina, intanto, ha disposto la chiusura per domani, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e uffici di segreteria per permettere la pulizia delle strade e garantire poi un rientro in sicurezza.

Intenso il lavoro sempre di vigili del Fuoco, ma anche di Polizia stradale, Carabinieri e Anas, impegnati sulla Bifernina, sulla Tangenziale di Campobasso, come pure nel tratto verso Vinchiaturo e Bojano, e verso Castelpetroso, e nelle zone intorno a Campobasso, da Matrice, a Campolieto, Ripalimosani. Numerosi i soccorsi ad automobilisti in panne, alcuni dei quali sono stati accompagnati a casa dagli stessi soccorritori o in alberghi, nel caso di gente non molisana.

Diversi tamponamenti. A Isernia I Vigili del fuoco sono intervenuti sulla Statale 650, all’altezza di Pescolanciano dove si sono scontrate due auto. Tre i feriti lievi curati dal personale 118 intervenuto e per i rilievi Carabinieri e Polizia.

A Belmonte, invece, una famiglia in macchina con un bambino piccolo a bordo è rimasta bloccata nella neve. Sempre i Vigili del Fuoco, da Agnone, sono andati sul posto con il gatto delle nevi e sono riusciti a riportarli a casa. Hanno anche soccorso quattro giovani di Rosello bloccati dalla bufera e poi accompagnati in un Bed and Breakfast.

A Campobasso in mattinata sospeso il traffico ferroviario sulla linea Termoli Campobasso per consentire l’intervento dei tecnici.

Vento forte a Termoli e mareggiate con onde alte che si sono abbattute sul secondo trabucco finendo di danneggiarlo, come si vede in queste immagini.

Nel capoluogo, in molti questa mattina all’opera per liberare le macchine dalla neve e pulire davanti casa.

…

e qualcuno ha anche realizzato anche pupazzi di neve.

Intanto in serata ancora residue precipitazioni