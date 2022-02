Raffiche di vento fortissime a Trivento, si contano numerosi danni: un grosso albero divelto ha interrotto la circolazione nella Fondovalle. Un esemplare di Pino marittimo, è stato completamente divelto dalle forti raffiche di vento e si è abbattuto sulla strada, in prossimità del raccordo con la Statale 650, cosiddetta Trignina. Per fortuna, in quell’istante nessuna automobile era di passaggio e si è evitato così il peggio, comunque la circolazione dell’area è stata interrotta per alcune ore, fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Sul posto anche il sindaco Pasquale Corallo. Numerosi sono i danni causati dal vento, registrati su tutto il territorio, una perturbazione preannunciata dalle previsioni meteo e che persisterà ancora per qualche giorno. Le forze dell’ordine raccomandano la massima prudenza a tutti i cittadini.