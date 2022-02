“Il piano neve previsto dalla SEA per questo fine settimana per Campobasso, sta procedendo intensamente e secondo quanto originariamente programmato”. lo ha dichiarato il sindaco Roberto Gravina.

“Sono infatti operativi su tutto il territorio cittadino, già dal primo pomeriggio di oggi sabato 26 febbraio, 46 mezzi muniti di lama spazzaneve e 4 mezzi muniti di lama e spargisale, oltre a un mezzo della SEA munito di lama e spargisale per gli interventi in emergenza. Al momento – ha aggiunto – come fanno sapere dalla stessa SEA, non risultano criticità particolari in città. L’Amministrazione comunale di Campobasso ricorda a tutti i cittadini che su tutti i veicoli transitanti sulle strade di pertinenza del Comune di Campobasso è fatto obbligo dell’uso di pneumatici invernali o, in alternativa, bisogna avere le catene da neve”.