Analisi, recupero e valorizzazione del santuario di Santa Maria di Canneto a Roccavivara, la tesi di laurea in Ingegneria di Simona Vasile. La studentessa di Trivento ha brillantemente concluso gli studi del corso di laurea magistrale in Ingegneria edile – Architettura, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con la tesi in restauro architettonico. Uno studio approfondito e molto apprezzato dalla commissione d’esame, uno strumento che potrà dimostrarsi valido per implementare il complesso architettonico del Santuario di Canneto, punto di riferimento dell’intero territorio diocesano e dei tanti visitatori che provengono anche da fuori regione. Sono studi come questi, di recupero e di valorizzazione, che se inseriti in un programma di interventi strategico, possono rilanciare le sorti economiche e occupazionali di un intero territorio. Anche per questo va apprezzato il lavoro del neo ingegnere Simona Vasile, oltre che per i meriti della stessa. A Simona Vasile vanno i migliori auguri da parte dei familiari e degli amici. Auguri anche dalla redazione de “Il Giornale del Molise.it”.