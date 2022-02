Share on Twitter

Share on Facebook

L’Italia si ferma per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. La protesta oggi anche in Molise con percentuali altissime di adesione che si attestano sul 90% dei dipendenti. In gioco c’è il rinnovo del contratto collettivo di categoria bloccato da anni.

Il tema centrale della battaglia, giunta al quinto sciopero di protesta, è soprattutto l’adeguamento salariale

Pur essendo un vertenza nazionale, i sindacati hanno chiesto sostegno alla Regione affinché rappresenti in sede governativa le loro istanze

Rispetto al contesto generale, quelle del personale in servizio in Molise sono condizioni particolarmente gravose.

I sindacati hanno incontrato l’assessore regionale ai trasporti, Quintino Pallante, che ha assicurato il sostegno della regione il cui impegno è anche quello di favorire un miglioramento del sistema su base locale.