Cambio al vertice dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise. Nella riunione del direttivo che si è tenuta oggi a Roma sono state ratificate le dimissioni del presidente uscente Fabrizio Martinelli ed è stato eletta nuovo presidente Claudia Barreca, finora tesoriere dell’ente. “Fa un certo effetto – ha commentato Martinelli che si è dimesso per evitare incompatibilità con un’altra carica che ricopre – lasciare la guida dell’Ordine che quasi ininterrottamente ho guidato dal 2009 ad oggi, traghettando l’ente attraverso ben due riforme, nel 2012 e nel 2018, ma sono sicuro che Claudia Barreca, che ringrazio per essersi resa disponibile in questo non facile impegno, saprà fare molto bene, forse meglio, sempre nell’interesse dell’Ordine, della categoria e dei colleghi. Dispiace solamente che l’attuale formulazione delle incompatibilità in Epap (l’ente di previdenza pluricategoriale) generi una evidente disuguaglianza di trattamento a danno della sola categoria dei Chimici e dei Fisici. Comunque la problematica è attualmente allo studio”.