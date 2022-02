2 vittime, 280 nuovi contagiati e 334 guariti. Sono questi i numeri del bollettino covid del Molise nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono stati 1.889 e il tasso di positività è al 14,8. I decessi sono quelli di una donna 88enne di Trivento e di un 89enne di Guardialfiera. Entrambi erano ricoverati al Cardarelli. In ospedale ci sono anche 4 nuovi ricoveri e 3 pazienti dimessi. Sono ora complessivamente 25 i ricoverati. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, si registrano numeri a due cifre solo a Campobasso con 61 positivi, Termoli con 38, Isernia con 21 e Venafro con 20. Gli attualmente positivi in regione scendono a 6.175.

Come sempre nel fine settimana è arrivato anche il monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia, diffuso ogni venerdì dall’Istituto Superiore di Sanità. Il Molise si conferma la regione con l’indice Rt più alto d’Italia, 1,18, ma comunque in calo rispetto alla scorsa settimana quando era salito fino a 1,56. Siamo ora considerati a rischio basso e l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti continua a scendere: è 592 mentre venerdì scorso era 895. Infine continua a migliorare la situazione sul fronte dell’occupazione dei posti letto: 13,1 per cento in area medica e 7,7 in terapia intensiva. Numeri dunque sotto le soglie d’allarme.