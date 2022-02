Lunghe file anche davanti ad alcuni distributori di benzina a Campobasso. Tante le macchine in attesa per fare il pieno e per riempire le taniche. A preoccupare non solo la protesta degli autotrasportatori, che ha creato disagi negli approvvigionamenti, anche di freschi e freschissimi in alcuni supermercati, ma pure l’annuncio dell’arrivo della neve nelle prossime ore e “i timori hanno detto addirittura alcuni automobilisti – per eventuali ripercussioni della guerra in Ucraina”. Insomma hanno scelto di fare rifornimento per paura di qualche blocco o di mancanza di carburante nei prossimi giorni.

Intanto, sul fronte della protesta degli autotrasportatori, una prima soluzione potrebbe essere vicina dopo il pacchetto di misure per 80 milioni di euro annunciato al Tavolo Autotrasporto che si è tenuto al Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili.