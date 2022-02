Avevano organizzato un sit- in di protesta davanti alla sede della Giunta regionale, la settimana scorsa per denunciare la gravissima crisi in cui si trovano le aziende di bus turistici e quelle del noleggio con conducente e bus turistico. Una delegazione degli operatori è stata ricevuta in mattinata a palazzo Vitale dal governatore Toma e dall’assessore ai Trasporti, Pallante. La situazione è peggiore di quella del lockdown, non ci sono clienti, hanno denunciato, pur non lavorando bisogna sostenere le spese fisse e ci sono complicazioni per le regole da rispettare. Le imprese del noleggio con conducente e dei bus turistici, si sentono abbandonate dal governo nazionale ed ora chiedendo l’intervento della Regione.

Il presidente Toma, dal canto suo, ha annunciato l’imminente pubblicazione di un Avviso che darà ristoro anche alla categoria e ha assicurato, attraverso la Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni, di fare azione di pressing sul Governo affinché rimuova la norma penalizzante.