Una vera rivoluzione della medicina sul territorio e investimenti per quasi 21 milioni di euro. Si tratta di una prima fetta del programma di ripartenza, il Pnrr, inserita nel Decreto del commissario ad acta alla Sanità, Donato Toma.

La prima vera novità riguarda l’introduzione della cosiddetta Casa della Comunità: una struttura in cui opereranno medici di Medicina generale, pediatri, specialisti, infermieri di comunità, altri professionisti, garantendo la presenza capillare su tutto il territorio regionale e soprattutto 24 ore su 24.

In questa sorta di super ambulatorio, nel quale saranno rafforzati i servizi offerti, migliorandone la qualità, verranno impiegati anche assistenti sociali che saranno integrati agli operatori sanitari.

Per le prime cure, tuttavia, si partirà dal basso: cioè dalla casa stessa in cui si trovano i pazienti che potranno essere trattati attraverso la telemedicina.

Saranno le centrali operative del territorio, sono previste a Termoli, Bojano e Isernia, a coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza.

La previsione è di prendersi carico, entro il 2026, del 10 per cento della popolazione superiore ai 65 anni.

Passaggio successivo, è quello dell’ospedale di Comunità, che si pone come una struttura sanitaria a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata.

L’ospedale di comunità, di norma dotata dai 20 posti letto fino ad un massimo di 40, e a gestione in prevalenza infermieristica, è destinato a erogare cure mirate per ridurre gli accessi impropri ai servizi sanitari, ad esempio, quelli al Pronto soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliero o il ricorso ad altre prestazioni specialistiche.

L’Ospedale di Comunità potrà anche facilitare il passaggio dei pazienti dagli ospedali per acuti al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario per adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura dei pazienti.

E’ una prima risposta, ha dichiarato il presidente commissario Toma, a quello che è stato deciso vicino ai nostri confini. Anche in Molise – ha concluso – la sanità resta un obiettivo primario per il quale il nostro impegno è continuo.