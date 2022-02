Sono 234 i nuovi contagiati da Covid in Molise sui 2421 tamponi processati, con il tasso di positività al 9,6%. E’ Campobasso il centro più colpito, con 53 nuovi positivi, seguono Termoli con 35, Venafro con 19, Isernia con 18. L’ultimo bollettino Asrem riporta che un nuovo ricovero in Malattie infettive ed un paziente dimesso dallo stesso reparto. I ricoverati, al Cardarelli, in totale 26, di cui 13 in Infettivi, 10 in Anziano fragile e 3 in Terapia intensiva. Elevato il numero dei guariti: 535. Gli attualmente positivi scendono a 6.231. Le vittime, dall’inizio della pandemia sono 565.