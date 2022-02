Solo qualche giorno fa i residenti di contrada Limiti e San Giovanni, a Campobasso, avevano lanciato l’allarme per l’installazione di un ripetitore di telefonia mobile a ridosso di numerose abitazioni. Un allarme che era stato raccolto dal consigliere comunale della Lega, Alberto Tramontano che aveva presentato la richiesta di sospensione in autotutela, dei lavori per la realizzazione dell’impianto, presentando al tempo stesso, un ordine urgente in Consiglio regionale. Il sindaco Roberto Gravina, dopo aver avuto un incontro con alcuni dei rappresentanti dei comitati della zona, ha poi chiarito che l’eleborazione del piano antenne del Comune di Campobasso è in fase di ultimazione. “Al momento sono in via di risoluzione alcuni problemi con l’Arpa che deve trasmetterci le informazioni necessarie per consentire alla società che si occupa di elaborare il piano di portarlo a compimento”. Il sindaco ha poi sottolineato come il nuovo piano, una volta approvato, non potrà impedire nuove installazioni, ma potrà garantire che i nuovi impianti possano essere maggiormente rispettose delle aree cosiddette sensibili, a tutela della salute pubblica.

Dunque Gravina rassicura i cittadini sui timori legati all’installazione dei ripetitori, quando la loro localizzazione interessa centri abitati, anche in presenza di edifici scolastici. Al momento nulla è stato deciso, in attesa della redazione e dell’approvazione definitiva del piano.